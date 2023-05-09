Цхинвал, 9 мая, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев 9 мая провели телефонный разговор и поздравили друг друга с Днём Победы, сообщили в пресс-службе лидера Южной Осетии.

Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия Алан Гаглоев

«Алан Гаглоев поздравил Владимира Путина от себя лично и от имени всего народа Южной Осетии с Днем Победы Красной армии и советского народа над фашизмом. Глава Югоосетинского государства пожелал Владимиру Путину и многонациональному народу Российской Федерации здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Со своей стороны, Владимир Путин отметил, что День Победы — общий праздник и каждый должен помнить и праздновать этот великий день», — сказано в сообщении пресс-службы Гаглоева.

Ранее в своём выступлении на параде Победы в Цхинвале президент Южной Осетии заявил, что сегодня на стороне нацистов выступают «те же страны», которые сотрудничали с Гитлером или были прямыми союзниками фашистской Германии. На земле Донбасса и Запорожья вновь идёт сражение против нацистской чумы, а осетинские воины снова встали рядом с российскими братьями по оружию в этой борьбе, сказал Гаглоев.

8 мая Владимир Путин направил президенту Южной Осетии и другим лидерам стран постсоветского пространства поздравительную телеграмму и отметил, что нравственный долг российского и осетинского народов — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о войне и оправдания нацистов, их пособников и идейных наследников.

То же послание было направлено лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, а также народам Грузии и Молдавии.