Махачкала, 9 мая, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Дагестанский блогер, лицо UFC Хасбик (настоящее имя Хасбулла Магомедов) извинился за «свадебный дрифт», который он устроил вместе с друзьями.

Кадр из видео Хасбулла Магомедов

Накануне Магомедов был доставлен в отдел полиции города Махачкалы из-за опасных манёвров свадебного кортежа. По данным МВД Дагестана, машины из кортежа перекрывали дорогу, дрифтовали и выезжали на встречку, создавая настоящую опасность для водителей и пешеходов.

«Решили чуть-чуть хайпануть. Чёрный хайп — тоже хайп. Народ, извиняемся», — написал Хасбик в запрещённой социальной сети. Он также добавил, что подобное больше не повторится.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Чувашии к административной ответственности за дрифт в центре города возле зданий МВД и УФСБ привлечён водитель «Мерседеса». На жителя Казани и его пассажира составлено 12 административных протоколов, также в ходе досмотра в салоне иномарки обнаружены телефоны, множество банковских и сим-карт.