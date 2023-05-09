Москва, 9 мая, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, судя по опубликованным в СМИ фото и видеозаписям, не присутствовал на неформальном завтраке лидеров стран СНГ в Кремле, который провёл президент России Владимир Путин после военного парада Победы на Красной площади.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Так, на кадрах Пятого канала заметно, что за одним столом в Грановитой палате собрались президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Лидера Белоруссии среди них не оказалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Лукашенко прилетел в Москву с рабочим визитом, а 9 мая он принял участие в военном параде в Москве, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава Белоруссии заявил о необходимости противостоять попыткам возрождения идей нацизма в мире и фальсификации правды о Второй мировой войне.

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Пресс-служба российского лидера тем временем сообщила, что в Москве высоко ценят активное участие Минска в обеспечении безопасности Союзного государства. В поздравительном послании Владимира Путина в адрес Александра Лукашенко по случаю Дня Победы говорится, что народы России и Белоруссии смогут преодолеть любые испытания, объединяя усилия и опираясь на традиции дружбы и взаимовыручки.