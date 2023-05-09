Президент Кубы Диас-Канель возложил цветы к мемориалу советского воина в Гаване

Гавана, , 17:36 — REGNUM Президент Республики Кубы Мигель Диас-Канель и лидер Кубинской революции Рауль Кастро возложили цветы к Вечному огню, горящему в центре мемориала советского воина-интернационалиста в окрестностях Гаваны. Об этом 9 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в посольстве России в Гаване.

Мигель Диас-Канель Сайт президента Российской Федерации

Отмечается, что президент Кубы Мигель Диас-Канель и лидер Кубинской революции Рауль Кастро возложили цветы к Вечному огню мемориала, а также расположенному здесь памятнику генералу Иссе Плиеву, который в дни Карибского кризиса возглавлял группу советских войск, дислоцированных на Кубе.

Уточняется, что в церемонии приняли участие дипломатические представители Казахстана, Белоруссии и Азербайджана. Память погибших в Великой Отечественной войне и при исполнении интернационального долга на Кубе также почтили проживающие на острове соотечественники, всего прибыли свыше ста человек.

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