Страны G7 обсудят сохранение санкций против России и поддержку Украины, заявил посол Японии

Токио, , 17:27 — REGNUM Представители стран G7 обсудят на саммите в Японии в мае вопрос сохранения санкций против России и поддержки Украины, заявил посол Японии в США Кодзи Томита.

G7 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Они (представители стран G7. — Прим. ИА REGNUM), безусловно, обсудят продолжение очень прочной поддержки Украины, в том числе в сфере реконструкции и восстановления (инфраструктуры. — Прим. ИА REGNUM)», — цитирует дипломата ТАСС.

Он также добавил, что представители стран G7 обсудят, «как сохранять мощные меры, принятые против России».

Напомним, ранее замглавы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко заявил, что в отношениях двух стран не наблюдается положительных изменений. Скорее наоборот, прослеживается тенденция к их дальнейшему ухудшению.

Овечко перечислил внушительный список антироссийских санкций с японской стороны.