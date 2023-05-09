Токио, 9 мая, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Представители стран G7 обсудят на саммите в Японии в мае вопрос сохранения санкций против России и поддержки Украины, заявил посол Японии в США Кодзи Томита.

Иван Шилов ИА REGNUM G7

«Они (представители стран G7. — Прим. ИА REGNUM), безусловно, обсудят продолжение очень прочной поддержки Украины, в том числе в сфере реконструкции и восстановления (инфраструктуры. — Прим. ИА REGNUM)», — цитирует дипломата ТАСС.

Он также добавил, что представители стран G7 обсудят, «как сохранять мощные меры, принятые против России».

Напомним, ранее замглавы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко заявил, что в отношениях двух стран не наблюдается положительных изменений. Скорее наоборот, прослеживается тенденция к их дальнейшему ухудшению.

Овечко перечислил внушительный список антироссийских санкций с японской стороны.