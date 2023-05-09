Нальчик, , 17:25 — REGNUM Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей ДНР и ЛНР 9 мая водрузили Знамя Победы на гору Эльбрус, самую высокую точку Европы, сообщили представители отряда в своём Telegram-канале.

Поднятие Знамени Победы на Эльбрусе © МЧС России/ТАСС

«Знамя Победы на вершине Эльбруса! Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России совместно с представителями Всероссийского студенческого корпуса спасателей ДНР и ЛНР в память о Героях, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, в годовщину окончания Великой Отечественной войны подняли знамя Победы на вершину Эльбруса», — сказано в сообщении.

В марте 2023 года депутаты Госдумы от КПРФ предложили еженедельно поднимать в российских школах не только национальный флаг, но и Знамя Победы. Это будет способствовать укреплению патриотизма среди молодёжи, привлечёт внимание к изучению истории, поможет противостоять попыткам искажения истории России, полагают депутаты.

22 августа 2022 года в своём видеообращении в честь Дня государственного флага президент России Владимир Путин заявил, что государственный флаг, как и Знамя Победы, служит воспитанию ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее страны.