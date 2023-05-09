США, Южная Корея и Япония намерены создать группу по обмену данными о пусках КНДР

Сеул, , 17:28 — REGNUM Власти Южной Кореи, США и Японии работают над созданием трёхсторонней консультативной группы по обмену информацией о ракетных пусках КНДР в реальном времени. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

Северная Корея Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Военные трёх государств в данный момент работают над созданием системы. Мы сделаем всё возможное, чтобы завершить её как можно скорее», — рассказал представитель администрации.

Уточняется, что соответствующая договорённость была достигнута лидерами Южной Кореи, США и Японии в ходе трёхстороннего саммита, который состоялся в ноябре 2022 года в Камбодже.

По словам представителя минобороны Южной Кореи, переговоры о деталях продолжаются, конкретное решение пока не принято. В настоящее время обмен информацией в реальном времени осуществляется между Сеулом и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Токио.

Как отмечает южнокорейское агентство, некоторые наблюдатели полагают, что соглашение об обмене данными поспособствует созданию «масштабной региональной архитектуры обороны от ракетной и ядерной угрозы Северной Кореи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Чхве Чжу Хён заявил, что размещение американских атомных подводных лодок и другого стратегического вооружения на Корейском полуострове угрожает региону ядерной войной. По его мнению, гегемонистской целью США является превращение всей Южной Кореи в свой крупнейший аванпост на Дальнем Востоке, использовать который будут при реализации стратегии по достижению мирового господства.