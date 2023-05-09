Москва, , 17:34 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим пошёл дальше Третьего рейха, в котором активно составляли «розыскные списки» врагов. Об этом она написала 9 мая в своём Telegram-канале.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Российский дипломат напомнила, что украинское государственное агентство УНИАН инициировало опрос читателей по поводу того, кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России они хотели бы видеть следующими жертвами террористического акта после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина.

«Вот прямо так. У террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать — человеконенавистнические», — написала Захарова, уточнив, что в список попали Владимир Соловьёв, Семён Пегов, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселёв, Антон Красовский, Сергей Мардан.

«Такой вот кровавый аттракцион. Буднично, по-киевски», — отметила дипломат, добавив, что в настоящий момент в опросе проголосовало чуть меньше 50 тысяч человек.

Она добавила, что «судя по количеству лайков и сердечек» под публикацией, террористическая идеология находит отклик у обработанного нацистской идеологией обывателя.

«Думаете, кто-то из западных покровителей киевского вертепа одёрнул своих подопечных? Или в профильных международных структурах возмутились? Ничуть. Не для того это озверевшее отребье выращивали. Очередному американскому сукину сыну всё сойдёт с рук. Даже, как в данном случае, прямое подстрекательство к совершению терактов», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Захарова заявила, что в Третьем рейхе активно упражнялись в составлении «розыскных списков» врагов, в них включали деятелей науки, культуры, искусств, политиков, которых нужно было ликвидировать в первоочередном порядке.

«Киевский режим пошёл ещё дальше: вовлекать всё общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо — в террористическую деятельность. Ученик превзошёл учителя», — подчеркнула она.

Как передавало ИА REGNUM, МИД Украины назвал «аморальным и недружественным шагом» решение лидеров стран СНГ приехать в Россию по случаю Дня Победы.

Лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян прибыли в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Выступая на параде Победы, президент России Владимир Путин назвал киевский режим преступным. Он отметил, что украинский народ стал заложником госпереворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев. Он также заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.

Перед началом мероприятия пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие страны СНГ по-прежнему считают 9 Мая святым днём. Он выразил признательность приехавшим в Москву лидерам иностранных государств за то, что они «сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с президентом России Владимиром Путиным и вместе с нами».

Ранее президент Украины внёс на рассмотрение парламента страны проект закона, в котором предлагается перенести празднование победы над нацизмом на 8 мая, а 9 мая отмечать День Европы, при этом 9 мая должен быть рабочим днём.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что президент Украины, отменив празднование Дня Победы 9 мая, показал, что является предателем и «пособником фашистов 80 лет спустя».

При этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прибыла в столицу Украины, заявила, что приветствует решение президента Украины сделать в стране 9 мая Днём Европы.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Украине есть много людей, для которых День Победы является и продолжит оставаться священным праздником, и решения президента или парламента Украины этого не изменят.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал решение президента Украины отменить празднование Дня Победы 9 мая. Он отметил, что украинские власти не способны создавать новые образы и смыслы, поэтому «копируют всё связанное с Третьим рейхом». «Зеленского и ему подобных ждёт конец Бандеры, Шухевича или Гитлера».