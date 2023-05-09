Киев, , 17:34 — REGNUM Евросоюз готов поставить Киеву «миллион артиллерийских снарядов», заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Видеозапись мероприятия опубликовал 9 мая Telegram-канал офиса украинского лидера.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидер киевского режима выразил главе ЕК благодарность за готовность Евросоюза направить боеприпасы в помощь Украине и сообщил, что обсудил с ней скорость поставки.

«Обсудили среди прочего вопрос скорости закупки и поставки этих боеприпасов, ведь в них уже есть потребность», — сказал украинский президент.

Он добавил, что в ходе беседы обсуждался 11-й пакет антироссийских санкций, который подготовил Евросоюз. Киев просит добавить к нему ограничения против атомной отрасли.

Кроме того, украинская сторона вновь подняла тему евроинтеграции. Политик выразил надежду на положительную промежуточную оценку Европейской комиссии в отношении движения Киева по этому пути.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. В этот день Украина впервые отмечает День Европы, который прежде приходился на третью субботу мая.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Запад, поставляя оружие Киеву, пытается продлить конфликт и это лишь усугубит украинскую трагедию.