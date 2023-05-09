Киевляне в День Победы несут цветы к Вечному огню в парке Славы

Киев, , 17:18 — REGNUM Жители Киева, несмотря на отмену официальных мероприятий в связи с празднованием Дня Победы на Украине, 9 мая возложили цветы к Вечному огню, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Вечный огонь © ИА REGNUM

По данным издания, у Вечного огня в украинской столице немноголюдно, у мемориала дежурят правоохранители. Люди подходят, кладут цветы и уходят.

Во время Великой Отечественной войны Украина потеряла почти пятую часть своего населения. На фронте погибли 1,3 млн украинцев, еще 1 млн 336 тыс. умерли в гитлеровских лагерях.

К слову, накануне 9 мая президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение парламента страны проект закона, в котором предлагается перенести празднование победы над нацизмом на 8 мая, а 9 мая отмечать День Европы, при этом 9 мая должно быть рабочим днём. Законопроект предполагается рассмотреть в ускоренном режиме.

В Москве тем временем парад Победы 9 мая состоялся. Вместе с президентом России Владимиром Путиным в праздничной церемонии на Красной площади принимали участие лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян.

До 9 мая в 40 странах мира на пяти континентах прошли различные акции в честь Дня Победы. По всему миру десятки тысяч человек участвовали в этих мероприятиях, отдавая дань памяти погибшим борцам с фашизмом.