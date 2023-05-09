Москва, , 17:13 — REGNUM Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Россия», летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево, свидетельствуют данные Flightradar24.

Аэропорт «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Самолет вылетел из Москвы, однако позже развернулся над Рязанской областью и полетел в обратно в сторону столицы. Долгое время воздушное судно кружило над Истринским районом Московской области, чтобы истратить топливо для посадки.

Самолёт вернулся в Шереметьево по техническим причинам, уточнили в авиакомпании.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что неопознанный беспилотный летательный аппарат попытался атаковать самолёт «Airbus A-320» авиакомпании «Аэрофлот» во время посадки в аэропорту Шереметьево.

По словам очевидцев, беспилотник за несколько десятков метров до столкновения с воздушным судном резко сменил курс и улетел в сторону лесополосы.