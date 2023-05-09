Киев, 9 мая, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины передала в суд дела против 59 депутатов Госдумы, их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, максимальный срок по данной статье — пожизненное заключение, заявили 9 мая представители СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Речь идёт о депутатах Госдумы, которые 15 февраля 2023 года проголосовали за постановление об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, позднее поддержали ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса и обратились к главе государства с призывом оказать ДНР и ЛНР военную помощь.

«На основании собранных доказательств следователи СБУ предъявили фигурантам обвинение по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). Сейчас Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительные акты. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», — заявили в СБУ.

Ранее украинские и западные эксперты неоднократно критиковали руководство и спецслужбы Украины за составление заведомо бессмысленных «санкционных списков» и заведение заведомо неисполнимых «уголовных дел». Усилия следовало бы тратить не на пиар, отмечали аналитики.

8 мая СБУ заочно предъявила обвинения российскому актёру Владимиру Машкову. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность» Украины, «оправдании вооружённой агрессии РФ» и нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины». «Николай Васильевич Гоголь очень точно написал, что если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум», — заявил в ответ Машков, цитируя комедию «Ревизор».