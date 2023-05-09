Сотрудники посольства РФ в Южной Корее возложили цветы у памятника морякам крейсера «Варяг»

Сеул, , 17:09 — REGNUM Сотрудники посольства России в Сеуле, представители организаций РФ и члены их семей возложили 9 мая цветы у памятника морякам крейсера «Варяг», установленного в городе Инчхоне. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники посольства РФ в Сеуле во время возложения цветов к мемориалу, посвященному морякам крейсера «Варяг», по случаю Дня Победы. 9 мая 2023 © Игорь Иванов / ТАСС

«В день Великой Победы мы отдаём должное и выражаем благодарность нашим предкам, которые проявили невиданный в истории героизм, беззаветность и самоотверженность, отстояли нашу страну, наше будущее», — сказал российский посол Андрей Кулик, добавив, что моряки крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» отдали свои жизни за Отечество.

Дипломат также объяснил выбор памятника для возложения цветов. По его словам, героизм и мужество, проявленные в годы Второй мировой войны, являются продолжением «всей нашей истории». Он уточнил, что эти качества не возникли внезапно, а «сопровождали наш народ всю историю, много веков».

В церемонии также принял участие военный, военно-воздушный и военно-морской атташе России Дмитрий Железников и торговый представитель России в Сеуле Александр Масальцев.

Акция «Бессмертный полк» в Южной Корее прошла 6 мая. В ней приняли участие около 250 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до 9 мая в 40 странах мира на пяти континентах прошли различные акции в честь Дня Победы. По её словам, до 9 мая в 40 странах прошли акции «Бессмертный полк», а также акции, связанные с советскими мемориалами, торжественные собрания, субботники.