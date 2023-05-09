Париж, , 16:51 — REGNUM Переход нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси из французского ПСЖ в один из клубов Саудовской Аравии является «решённым вопросом». Об этом 9 мая сообщает Agence France Presse со ссылкой на источник.

Лионель Месси Getty Images

«С Месси всё решено. В следующем сезоне он будет играть в Саудовской Аравии. Контракт исключительный, он гигантский. Мы просто дорабатываем последние детали», — приводит агентство слова источника.

Он добавил, что 35-летнего футболиста пригласила именно Саудовская Аравия, а не какой-то отдельный клуб, а контракт будет оплачиваться из суверенного фонда государства.

Также отмечается, что переговоры с Месси заняли не так много времени, как с Криштиану Роналду, который в декабре 2022 года стал игроком саудовского клуба «Аль-Наср».

8 мая издание El Chiringuito сообщило, что Месси перейдёт в саудовский клуб «Аль-Хиляль». Вместе с ним состав команды пополнят два его бывших одноклубника по «Барселоне» — полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба.