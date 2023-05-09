Политолог из США Харрис: перемирие не удержит Зеленского от попытки захватить Крым

Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Никакое мирное соглашение с Россией не заставит украинского президента Владимира Зеленского отказаться от идеи захватить Крым и республики Донбасса. Об этом доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис заявил в статье для издания 19FortyFive.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

По его словам, киевский режим принципиально не примет любое мирное соглашение с Москвой, будь то временное прекращение огня или постоянное урегулирование, если оно будет не предусматривать переход под контроль Украины всех «оккупированных территорий», включая Крым и Донбасс. Уступки России, сделанные под давлением, с большой долей вероятности посеют семена негодования и реваншизма, но не заложат основы постоянного мира.

«Даже если они примут раздел Украины как краткосрочную меру, чтобы остановить кровопролитие, киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории, если когда-нибудь представится такая возможность в будущем», — полагает Харрис.

В случае перемирия у Киева останется достаточно стимулов для того, чтобы возобновить конфликт и обеспечить себе новый раунд переговоров на более выгодных условиях, добавил он.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о невозможности достичь мира на Украине в настоящее время. Обе стороны конфликта уверены, что могут победить, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство РФ не раз предупреждало Киев о мощном ответе в случае, если ВСУ попытаются захватить российские территории. Так, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что Москве следует ответить «актами возмездия» и полностью разгромить украинскую армию после угроз из Киева захватить Крым.