Берлин, , 16:45 — REGNUM Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, и не дать себя запугать «демонстрацией силы» со стороны Москвы, заявил 9 мая в ходе своего выступления в Европарламенте канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2200 километрах к северо-востоку отсюда Путин проводит парад с солдатами, танками и ракетами. Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется», — сказал канцлер.

Посыл Европейского союза в нынешний День Победы заключается в том, что «прошлое не сможет одержать победу над будущим», отметил также Шольц.

Канцлер Германии и ранее призывал коллег по ЕС поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. При этом в марте 2023 года в одном из своих выступлений он допустил, что конфликт на территории Украины продлится ещё три или четыре года.

Президент России Владимир Путин в своём выступлении на параде Победы в Москве 9 мая назвал киевский режим преступным, а украинский народ — заложником Запада и устроенного им на Украине государственного переворота. Против России снова развязана война, но Россия снова сможет обеспечить свою безопасность, подчеркнул глава государства.