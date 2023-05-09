Москва,
9 мая 2023, 18:50 — REGNUM В России и других странах мира 9 Мая прошли мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Празднование Дня Победы в Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Главный парад Победы традиционно приняла Москва. По брусчатке Красной площади маршировали российские военнослужащие и техника, в том числе новые бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак». С трибуны за парадными расчётами вместе с президентом РФ Владимиром Путиным наблюдали лидеры стран СНГ — президенты Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и премьер-министр Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян.
Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» на военном параде в Москве
© Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости
Танк Т-34 на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Военнослужащие парадных расчетов во время парада Победы в Москве
© Сергей БобылевТ/АСС
Торжественные мероприятия состоялись и в российских регионах. Акция «Бессмертный полк» в Волгограде 9 мая прошла в нескольких форматах, портреты ветеранов провезли в том числе на теплоходах по Волге. Парад Победы состоялся в Дагестане, маршем по главной площади Каспийска прошли более 800 военнослужащих.
Парад Победы в Санкт-Петербурге
© Петр Ковалев/ТАСС
Танк Т-34 на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Новосибирск
© Александр Кряжев/РИА Новости
Акция «Бессмертный полк» в Волгограде
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Женщина во время акции «Бессмертный полк» на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. Чита
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
Участники акции «Бессмертный полк» в деревне Бакчет Тасеевского района Красноярского края
© Илья Наймушин/РИА Новости
Ветеран на параде Победы в Якутске
© Андрей Сорокин/РИА Новости
Возложение цветов в Санкт-Петербурге
© Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Девочка поздравляет ветерана с Днем Победы. Волгоград
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Парад в Омске собрал 10 тысяч зрителей, сообщили в правительстве региона. В городе-герое Туле более тысячи человек и более 50 единиц техники приняли участие в военном параде. Торжества в честь 9 Мая прошли в заполярной Дудинке, где праздничным расчётам не помешала даже метель.
Бронетранспортеры БТР-82АМ во время парада Победы в Омске
© Евгений Софийчук/ТАСС
Военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны во время парада Победы в Казани
© Егор Алеев/ТАСС
Знамя Победы во время парада в Новосибирске
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Курсанты Ростовской школы полиции во время парада Победы в Ростове-на-Дону
© Эрик Романенко/ТАСС
Военнослужащий во время парада Победы во Владивостоке
© Виталий Аньков/РИА Новости
Военный оркестр на параде Победы в Калининграде
© Виталий Невар/ТАСС
Военная техника на параде Победы в Ростове-на-Дону
© Эрик Романенко/ТАСС
Военнослужащие парадных расчетов во время парада Победы во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
Зрители во время парада Победы в Чите
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
Празднование Дня Победы во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
Празднование Дня Победы в Кемерово
© Максим Киселев/ТАСС
По информации МИД России, различные акции, посвящённые Дню Победы, ещё до 9 мая прошли на пяти континентах в 40 странах мира, в них приняли участие десятки тысяч человек. В Берлине на акцию «Бессмертный полк» вышли сотни людей. Они собрались у Бранденбургских ворот и под песни военных лет, крики «Спасибо деду за Победу», «Ура», «Фашизм не пройдет» проследовали до мемориала в Тиргартене.
Многочисленные акции прошли в Ереване, в Ташкенте и Бишкеке. В Лаосе в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие более 60 человек, в Шанхае — около 120 человек. Самый северный парад Победы состоялся на норвежском острове Шпицберген.
Акция «Бессмертный полк» в Ереване
© Александр Патрин/ТАСС
Акция «Бессмертный» полк в Бишкеке
© Владислав Ногай/Sputnik/РИА Новости
Акция «Бессмертный полк» в Берлине
© Вячеслав Филиппов/ТАСС
В ряде стран Европы власти и общественные активисты пытались помешать проведению памятных мероприятий. И если в Париже полиция защитила участников шествия «Бессмертного полка», очистив улицу от провокаторов, то, к примеру, в Польше агрессивная толпа блокировала возложение цветов к мемориалу российскими дипломатами.
Репрессивные меры к гражданам, решившим отметить 9 Мая, применили власти Молдавии и Латвии. В Кишинёве стражи порядка ловили тех, кто использует «запрещённую» символику — георгиевские ленты или символы Z и V. В Латвии за возложение цветов к снесённым советским памятникам, а также демонстрацию связанных с победой над нацизмом символов задержаны шесть человек, возбуждено девять административных и одно уголовное дело.
Ветеран на параде Победы в Санкт-Петербурге
© Андрей Рубцов/ТАСС
Возложение цветов и венков к мемориалу героической обороны Севастополя на площади Нахимова в Севастополе
© Сергей Мальгавко/ТАСС
Военнослужащие во время праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Новая Каховка, Херсонская область
© Андрей Рубцов/ТАСС
Участники церемонии возложения цветов к Пилону Славы и Вечному огню в Луганске
© Александр Сухов/РИА Новости
Возложение цветов на мемориальном комплексе в честь советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина
© Сергей Красноухов/РИА Новости
Ветераны во время парада Победы в Екатеринбурге
© Донат Сорокин/ТАСС
Люди несут цветы к Саур-Могиле. ДНР
© ИА REGNUM
Ветеран Великой Отечественной войны на церемонии возложения цветов к Вечному огню в Мелитополе
© Константин Михальчевский/РИА Новости
Украинские власти приняли решение отмечать в стране 9 мая День Европы. Тем временем жители Киева несли цветы в парк Славы к Вечному огню, в Одессе жители возлагали цветы на Аллее Славы в парке Шевченко, а в Полтаве — около мемориала Солдатской славы.