Москва, , 18:50 — REGNUM В России и других странах мира 9 Мая прошли мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Празднование Дня Победы в Новосибирске © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Главный парад Победы традиционно приняла Москва. По брусчатке Красной площади маршировали российские военнослужащие и техника, в том числе новые бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак». С трибуны за парадными расчётами вместе с президентом РФ Владимиром Путиным наблюдали лидеры стран СНГ — президенты Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и премьер-министр Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» на военном параде в Москве © Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости

Танк Т-34 на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве © Владимир Астапкович/РИА Новости

Военнослужащие парадных расчетов во время парада Победы в Москве © Сергей БобылевТ/АСС

Торжественные мероприятия состоялись и в российских регионах. Акция «Бессмертный полк» в Волгограде 9 мая прошла в нескольких форматах, портреты ветеранов провезли в том числе на теплоходах по Волге. Парад Победы состоялся в Дагестане, маршем по главной площади Каспийска прошли более 800 военнослужащих.

Парад Победы в Санкт-Петербурге © Петр Ковалев/ТАСС

Танк Т-34 на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Новосибирск © Александр Кряжев/РИА Новости

Акция «Бессмертный полк» в Волгограде © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Женщина во время акции «Бессмертный полк» на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. Чита © Евгений Епанчинцев/ТАСС

Участники акции «Бессмертный полк» в деревне Бакчет Тасеевского района Красноярского края © Илья Наймушин/РИА Новости

Ветеран на параде Победы в Якутске © Андрей Сорокин/РИА Новости

Возложение цветов в Санкт-Петербурге © Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Девочка поздравляет ветерана с Днем Победы. Волгоград © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Парад в Омске собрал 10 тысяч зрителей, сообщили в правительстве региона. В городе-герое Туле более тысячи человек и более 50 единиц техники приняли участие в военном параде. Торжества в честь 9 Мая прошли в заполярной Дудинке, где праздничным расчётам не помешала даже метель.

Бронетранспортеры БТР-82АМ во время парада Победы в Омске © Евгений Софийчук/ТАСС

Военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны во время парада Победы в Казани © Егор Алеев/ТАСС

Знамя Победы во время парада в Новосибирске © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Курсанты Ростовской школы полиции во время парада Победы в Ростове-на-Дону © Эрик Романенко/ТАСС

Военнослужащий во время парада Победы во Владивостоке © Виталий Аньков/РИА Новости

Военный оркестр на параде Победы в Калининграде © Виталий Невар/ТАСС

Военная техника на параде Победы в Ростове-на-Дону © Эрик Романенко/ТАСС

Военнослужащие парадных расчетов во время парада Победы во Владивостоке © Юрий Смитюк/ТАСС

Зрители во время парада Победы в Чите © Евгений Епанчинцев/ТАСС

Празднование Дня Победы во Владивостоке © Юрий Смитюк/ТАСС

Празднование Дня Победы в Кемерово © Максим Киселев/ТАСС

По информации МИД России, различные акции, посвящённые Дню Победы, ещё до 9 мая прошли на пяти континентах в 40 странах мира, в них приняли участие десятки тысяч человек. В Берлине на акцию «Бессмертный полк» вышли сотни людей. Они собрались у Бранденбургских ворот и под песни военных лет, крики «Спасибо деду за Победу», «Ура», «Фашизм не пройдет» проследовали до мемориала в Тиргартене.

Многочисленные акции прошли в Ереване, в Ташкенте и Бишкеке. В Лаосе в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие более 60 человек, в Шанхае — около 120 человек. Самый северный парад Победы состоялся на норвежском острове Шпицберген.

Акция «Бессмертный полк» в Ереване © Александр Патрин/ТАСС

Акция «Бессмертный» полк в Бишкеке © Владислав Ногай/Sputnik/РИА Новости

Акция «Бессмертный полк» в Берлине © Вячеслав Филиппов/ТАСС

В ряде стран Европы власти и общественные активисты пытались помешать проведению памятных мероприятий. И если в Париже полиция защитила участников шествия «Бессмертного полка», очистив улицу от провокаторов, то, к примеру, в Польше агрессивная толпа блокировала возложение цветов к мемориалу российскими дипломатами.

Репрессивные меры к гражданам, решившим отметить 9 Мая, применили власти Молдавии и Латвии. В Кишинёве стражи порядка ловили тех, кто использует «запрещённую» символику — георгиевские ленты или символы Z и V. В Латвии за возложение цветов к снесённым советским памятникам, а также демонстрацию связанных с победой над нацизмом символов задержаны шесть человек, возбуждено девять административных и одно уголовное дело.

Ветеран на параде Победы в Санкт-Петербурге © Андрей Рубцов/ТАСС

Возложение цветов и венков к мемориалу героической обороны Севастополя на площади Нахимова в Севастополе © Сергей Мальгавко/ТАСС

Военнослужащие во время праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Новая Каховка, Херсонская область © Андрей Рубцов/ТАСС

Участники церемонии возложения цветов к Пилону Славы и Вечному огню в Луганске © Александр Сухов/РИА Новости

Возложение цветов на мемориальном комплексе в честь советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина © Сергей Красноухов/РИА Новости

Ветераны во время парада Победы в Екатеринбурге © Донат Сорокин/ТАСС

Люди несут цветы к Саур-Могиле. ДНР © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной войны на церемонии возложения цветов к Вечному огню в Мелитополе © Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские власти приняли решение отмечать в стране 9 мая День Европы. Тем временем жители Киева несли цветы в парк Славы к Вечному огню, в Одессе жители возлагали цветы на Аллее Славы в парке Шевченко, а в Полтаве — около мемориала Солдатской славы.