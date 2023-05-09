Вирджиния, США, 9 мая, 2023, 16:51 — ИА Регнум. США выделят Украине долгосрочную военную помощь на сумму в 1,2 млрд долларов. Об этом 9 мая объявил Пентагон, опубликовав соответствующее заявление на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Пакет помощи, в частности, включает дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины, боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Кроме того, в пакет помощи Украине входят коммерческие услуги спутниковой съемки, а также поддержка обучения и технического обслуживания.

Накануне агентство Associated Press сообщало, что США 9 мая могут объявить о новой военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов, которая будет нацелена на укрепление ПВО.

Сообщалось, что глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли приедет 9 мая в Вашингтон для встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном и конгрессменами. Ключевая тема разговора — помощь Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Пентагон распространил информацию о том, что объём американской военной помощи Украине с начала правления президента США Джо Байдена достиг $36,4 млрд. При этом с начала специальной военной операции на эти нужды Киева Вашингтон выделил $35,7 млрд.