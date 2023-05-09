Москва, 9 мая, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Парад Победы прошёл 9 мая на арктическом архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает Telegram-канал Минвостокразвития.

Кадр из видео Минвостока День Победы. Шпицберген

«На Шпицбергене прошел самый северный в мире парад Победы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свыше полусотни автомобилей, спецтехники, снегоходов ФГУП «Арктикуголь», которые сопровождал вертолёт МИ8-МВТ, прошли парадным маршем по поселкам российского присутствия на архипелаге Шпицберген — Пирамида и Баренцбург.

Уточняется, что участников парада приветствовали иностранные гости и местные жители. В преддверии Дня Победы на самом севере Земли состоялся концерт по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин», который российские полярники подготовили своими силами. При этом финальную песню «День Победы» зрительный зал спел стоя, сообщает Telegram-канал.

Как передавало ИА REGNUM, в Латвии за возложение цветов к снесённым советским памятникам, а также демонстрацию запрещённых в стране символов задержаны шесть человек, было возбуждено девять административных дел и одно уголовное. В полиции пояснили, что в Риге было зафиксировано несколько случаев, когда буквы V и Z расклеивали в общественных местах, а в некоторых местах на кладбищах на могилы были возложены цветы с георгиевскими ленточками и российскими флагами, которые запрещено использовать в Латвии.

До 9 мая в 40 странах мира на пяти континентах прошли различные акции в честь Дня Победы. По всему миру десятки тысяч человек участвовали в этих мероприятиях, отдавая дань памяти погибшим борцам с фашизмом.