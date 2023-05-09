Донецк, 9 мая 2023, 19:39 — REGNUM 9 мая точкой притяжения для всей Донецкой Народной Республики стал стал мемориальный комплекс Саур-Могила, находящийся в 100 км от линии соприкосновения, передают корреспонденты ИА REGNUM.

Мемориальный комплекс Саур-Могила
Мемориальный комплекс Саур-Могила
© ИА REGNUM

Все массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, в ДНР были отменены, хотя с 2015 по 2021 год в Донецке всегда был парад, шествие «Бессмертного полка», концерты и праздничные салюты.

Тем не менее, жители Донбасса самостоятельно организовались для проведения торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине победы над германским нацизмом.

В каждом большом и малом населенном пункте люди возложили цветы к памятникам, ни один ветеран не был обделен вниманием в этот великий день.

Автомобили с флагами России, ДНР и Дня Победы
Автомобили с флагами России, ДНР и Дня Победы
© ИА REGNUM
Люди идут к мемориальному комплексу Саур-Могила
Люди идут к мемориальному комплексу Саур-Могила
© ИА REGNUM
У мемориального комплекса Саур-Могила
У мемориального комплекса Саур-Могила
© ИА REGNUM
Военная техника
Военная техника
© ИА REGNUM
У мемориального комплекса Саур-Могила
У мемориального комплекса Саур-Могила
© ИА REGNUM
Мемориальный комплекс Саур-Могила
Мемориальный комплекс Саур-Могила
© ИА REGNUM

Путь из Донецка к Саур-Могиле — это один сплошной поток машин с флагами России и знамёнами Победы, из каждого автомобиля звучит музыка военных лет. В небольших сёлах по пути к комплексу местные жители приветствуют проезжающих мимо, размахивая триколорами.

Мемориальный комплекс Саур-Могила
Мемориальный комплекс Саур-Могила
© ИА REGNUM
Семейное фото у мемориального комплекса Саур-Могила
Семейное фото у мемориального комплекса Саур-Могила
© ИА REGNUM
Люди у мемориального комплекса Саур-Могила
Дети и взрослые идут к мемориальному комплексу Саур-Могила
Люди у мемориального комплекса Саур-Могила
© ИА REGNUM
Дети и взрослые идут к мемориальному комплексу Саур-Могила
© ИА REGNUM
Вечный огонь
Вечный огонь
© ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню
Возложение цветов к Вечному огню
© ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню
Возложение цветов к Вечному огню
© ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню
Возложение цветов к Вечному огню
© ИА REGNUM
Возложение цветов к Вечному огню
Возложение цветов к Вечному огню
© ИА REGNUM

Вдоль дороги у мемориала припарковать авто невозможно. Сотни людей, как гражданских, так и военных, приехали почтить память погибших и во время Великой Отечественной, и во время новой войны начавшейся в 2014 году. Обновленный мемориал, разрушенный во время боев, посвящен всем героям.

Вечный огонь
Вечный огонь
© ИА REGNUM
Мемориальный комплекс Саур-Могила
Мемориальный комплекс Саур-Могила
© ИА REGNUM
Люди у мемориального комплекса Саур-Могила
Люди у мемориального комплекса Саур-Могила
© ИА REGNUM
Фото на память
Фото на память
© ИА REGNUM
Надпись «78 лет Победы»
Надпись «78 лет Победы»
© ИА REGNUM

В нынешнем году не было длинных речей, не стояли полевые кухни, но неформальные торжества состоялись. Этот День Победы в ДНР не такой пафосный, но очень настоящий.

С Днём Победы, Донбасс!