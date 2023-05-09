Донецк, , 19:39 — REGNUM 9 мая точкой притяжения для всей Донецкой Народной Республики стал стал мемориальный комплекс Саур-Могила, находящийся в 100 км от линии соприкосновения, передают корреспонденты ИА REGNUM.

Мемориальный комплекс Саур-Могила © ИА REGNUM

Все массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, в ДНР были отменены, хотя с 2015 по 2021 год в Донецке всегда был парад, шествие «Бессмертного полка», концерты и праздничные салюты.

Тем не менее, жители Донбасса самостоятельно организовались для проведения торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине победы над германским нацизмом.

В каждом большом и малом населенном пункте люди возложили цветы к памятникам, ни один ветеран не был обделен вниманием в этот великий день.

Автомобили с флагами России, ДНР и Дня Победы © ИА REGNUM

Люди идут к мемориальному комплексу Саур-Могила © ИА REGNUM

У мемориального комплекса Саур-Могила © ИА REGNUM

Военная техника © ИА REGNUM

У мемориального комплекса Саур-Могила © ИА REGNUM

Мемориальный комплекс Саур-Могила © ИА REGNUM

Путь из Донецка к Саур-Могиле — это один сплошной поток машин с флагами России и знамёнами Победы, из каждого автомобиля звучит музыка военных лет. В небольших сёлах по пути к комплексу местные жители приветствуют проезжающих мимо, размахивая триколорами.

Мемориальный комплекс Саур-Могила © ИА REGNUM

Семейное фото у мемориального комплекса Саур-Могила © ИА REGNUM

Люди у мемориального комплекса Саур-Могила © ИА REGNUM Дети и взрослые идут к мемориальному комплексу Саур-Могила © ИА REGNUM

Вечный огонь © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню © ИА REGNUM

Вдоль дороги у мемориала припарковать авто невозможно. Сотни людей, как гражданских, так и военных, приехали почтить память погибших и во время Великой Отечественной, и во время новой войны начавшейся в 2014 году. Обновленный мемориал, разрушенный во время боев, посвящен всем героям.

Вечный огонь © ИА REGNUM

Мемориальный комплекс Саур-Могила © ИА REGNUM

Люди у мемориального комплекса Саур-Могила © ИА REGNUM

Фото на память © ИА REGNUM

Надпись «78 лет Победы» © ИА REGNUM

В нынешнем году не было длинных речей, не стояли полевые кухни, но неформальные торжества состоялись. Этот День Победы в ДНР не такой пафосный, но очень настоящий.

С Днём Победы, Донбасс!