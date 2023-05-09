Москва, , 16:38 — REGNUM Певица Алла Пугачёва 9 мая опубликовала фотографии из своего архива, посвящённые Дню Победы. Фото выложены в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На архивных снимках Пугачёва запечатлена в кругу ветеранов. «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — подписала она свой пост.

Как сообщало ИА REGNUM, Пугачёва ранее покинула Россию, однако 6 мая приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина. На церемонии прощания пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку Пугачёвой и заявил, что «рад её видеть».