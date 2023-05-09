Москва, 9 мая, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва, которая уехала в Израиль после начала специальной военной операции, 9 мая опубликовала фотографии из своего архива, посвящённые Дню Победы. Фото выложены в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Илья Питалев/ РИА Новости Алла Пугачева

На архивных снимках Пугачёва запечатлена в кругу ветеранов. «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — подписала она свой пост.

Архив. Фото страницы Аллы Пугачёвой

Как сообщало ИА REGNUM, Пугачёва ранее покинула Россию, однако 6 мая приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина, который скончался 2 мая. На церемонии прощания она была вся в чёрном и за всю траурную процессию не проронила ни слова. Во время траурного мероприятия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку Пугачёвой и заявил, что «рад её видеть».

В апреле глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Пугачёву на предмет финансирования ВСУ. По его словам, певица не только сама критикует специальную военную операцию, но и поддерживает деятелей культуры, которые выступают с аналогичных позиций и оказывают финансовую помощь Украине.