Курган, 9 мая, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Семьи погибших в ЧС в Курганской области получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Об этом 9 мая написал в своём Telegram-канале глава региона Вадим Шумков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По его словам, такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба области.

«Семьи погибших в ЧС получат единовременную выплату в миллион рублей», — написал он, добавив, что в регионе осуществляются выплаты в размере 10 тысяч и 50 тысяч рублей в качестве разовой помощи и по утрате движимого имущества из резервного фонда.

Шумков отметил, что поручил в кратчайшие сроки обеспечить восстановление инфраструктуры, а когда позволит противопожарная ситуация, дал поручение провести организованный разбор завалов.

Глава региона отметил, что дети из семей погорельцев отдохнут бесплатно в летних загородных лагерях, а пожилые граждане, которые получили назначение врачебной комиссии, смогут отдохнуть в санаториях области.

«Всем гражданам, утратившим жилые дома и дачные либо садовые домики, будут выплачены компенсации», — заверил губернатор, уточнив, что размеры и механизм выплат будут определены отдельным решением правительства региона.

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Как передавало ИА REGNUM, в Курганской области из-за лесных пожаров был введён режим ЧС. Действие документа распространяется на территорию всей области.

Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до 21. В регионе были установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров. В отношении поджигателей возбуждено семь уголовных дел.

8 мая в МЧС заявили, что угроза населённым пунктам от природных пожаров в Курганской области снята, большая часть природных пожаров уже локализована. Власти региона начали производить выплаты пострадавшим от пожаров. Власти области работают в пунктах временного размещения с вопросами восстановления документов, а также оказания первой помощи потерпевшим.