Москва, , 16:19 — REGNUM Спецназ Вооружённых сил России навёл огонь артиллерии на позиции ВСУ в Марьинке, сорвав их попытку провести ротацию личного состава. Об этом 9 мая ТАСС сообщили в командовании группировки войск «Юг».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Подразделениями специального назначения «Южной» группировки войск вскрыта попытка ротации украинских подразделений в Марьинке», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что ударом артиллерии и танков замена личного состава ВСУ на передовых позициях была сорвана, противник понёс значительные потери в живой силе.

Кроме того, российские бойцы спецназа уничтожили броневик и ликвидировали военных ВСУ на опорном пункте в Авдеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, пять украинских военнослужащих погибли из-за действий собственной артиллерии, не позволявшей оказать им помощь в Марьинке в ДНР.

Штурмовик с позывным Гуд рассказал, что в ходе боя в здании с одной стороны оказались российские военнослужащие, с другой — украинские. Со стороны ВСУ начался артобстрел, и пятерых украинских военных, находившихся в здании, засыпало в подвале. Подход к подвалу накрывала артиллерия ВСУ.