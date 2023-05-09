TRT: работа «зернового коридора» в Турции возобновлена, проводится инспекция судов

Анкара, , 16:18 — REGNUM Работа «зернового коридора» в Турции возобновлена, вновь проводится инспекция судов. Об этом 9 мая турецкому гостелеканалу TRT Haber сообщили источники в минобороны страны.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Источники в министерстве национальной обороны заявили, что инспекции возобновились и «зерновой коридор» был перезапущен в результате инициатив Турции», — сообщил телеканал.

Как передавало ИА REGNUM, 10 и 11 мая в Стамбуле пройдут двусторонние и многосторонние встречи с Украиной, Россией и Организацией Объединенных Наций (ООН), которые были организованы Турцией. В ходе встреч будут рассматриваться вопросы продления зерновой сделки, также будут обсуждаться вопросы составления подробного и безопасного плана эвакуации для возвращения турецких торговых судов и их экипажей, которые застряли в портах Украины в результате конфликта.

По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, шансы на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, существуют.

ООН, Украина и Турция ожидают согласия России на продление зерновой сделки. Россия со своей стороны требует выполнить ряд условий, касающихся разблокировки экспорта её зерна.