Киев, 9 мая, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Введённые ЕС ограничительные меры в отношении продукции украинского АПК должны быть сняты, для того достаточно политической воли, подобные ограничения в настоящее время «недопустимы», заявил 9 мая после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее власти ряда стран Восточной Европы (Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии) ввели запрет на импорт зерна и другой продукции с Украины. Товары, в том числе предназначенные для транзита, оседают в этих странах, что негативно сказывается на ценах и благополучии местных фермеров, отмечали в правительствах указанных стран.

Позже Еврокомиссия согласилась выделить фермерам пяти государств компенсации в объёме 100 млн евро, а также ввести ограничения на импорт продукции с Украины (запретив на месяц поставки в указанные пять стран) в обмен на снятие этими государствами всех односторонних запретов.

«Жёсткие протекционистские меры наших соседей не могут не разочаровывать. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы. Мы предлагаем создать консультационную группу для мониторинга проблемных вопросов и предлагаем удержаться от принятия каких-либо решений о торговле без проведения консультаций с властями Украины», — сказал президент Украины.

Ранее в мае 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в решении ЕС о направлении украинской сельхозпродукции в Европу содержалась двойная ошибка: африканские страны не получили столь необходимое им зерно и другую продукцию, а фермеры Европы стали страдать из-за демпинговых цен.