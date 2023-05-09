Екатеринбург, 9 мая, 2023, 16:33 — ИА Регнум. За последние четыре дня в Свердловской области выявили более 200 нарушений пожарной безопасности. Об этом 9 мая сообщили в департаменте информационной политики региона.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Сотни протоколов за нарушение правил пожарной безопасности составлены в Свердловской области с начала выходных», — говорится в информации.

Уточняется, что за несколько дней было выявлено более 200 нарушений пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 мая площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась с 33 тыс. до 54,1 тыс. га, более 4,8 тыс. человек задействованы для борьбы с огнём. Уточняется, что десять возгораний на площади, превышающей 4 тыс. га, ликвидированы.

Ранее стало известно, что в регионах Уральского федерального округа огонь уничтожил почти 5,7 тыс. строений. Отмечается, что среди них 535 жилых домов. Больше всего от огня пострадала Курганская область, где сгорели 5,2 тыс. строений.