Киев, , 16:46 — REGNUM Настало время для принятия решения о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Об этом 9 мая заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Давно наступило время, чтобы убрать искусственную политическую неопределённость в отношениях между Украиной и ЕС. Настало время для позитивного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС», — сказал Зеленский, слова которого передаёт РИА Новости.

Президент Украины надеется, что в июне Киев получит позитивную промежуточную оценку от ЕК прогресса на пути евроинтеграции.

В марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что Украине позволят вступить в Евросоюз в 2024 году. По мнению главы МИД Украины, её членство в ЕС будет полноправным, а вступление в ЕС состоится примерно через год.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что вступление Украины в ЕС будет зависеть от готовности страны к этому. Никаких чётких сроков ни для финальной стадии переговоров, ни для самого вступления не существует, сказала она.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 23 марта высказал мнение, что Украине для вступления в Евросоюз потребуются не месяцы, а годы.