Белгород, 9 мая, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В Грайворонском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 9 мая написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Флаг России и Белгородской области

По предварительной информации, никто не пострадал.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Гладков сообщил, что под обстрелом ВСУ находится Валуйский городской округ. После артобстрела в селе Казначеевка пострадавших нет. Один снаряд попал на территорию школы, взрывной волной выбило стёкла.

В Валуйском городском округе системой противовоздушной обороны было сбито беспилотное летательное средство. В результате инцидента никто не пострадал. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

8 мая в Белгородской области ВСУ обстреляли хутор Леоновку в Валуйском городском округе. В результате обстрела ВСУ хутора Леоновки пострадавших нет. При этом один снаряд упал на территорию детского сада, в результате взрывной волной выбило стёкла. Еще один снаряд упал на территорию сельхозпредприятия.