Курган, , 15:41 — REGNUM Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до 21. Об этом 9 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинской сфере.

Последствия природного пожара в деревне Юлдус Курганской области © Павел Лисицын/РИА Новости

«Число погибших выросло с 19 до 21 человека», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что количество погибших может ещё увеличиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров. В отношении поджигателей возбуждено семь уголовных дел.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что ситуация с пожарами сложилась очень непростая. Власти региона начали производить выплаты пострадавшим.