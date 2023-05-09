Исламабад, 9 мая, 2023, 15:40 — ИА Регнум. После ареста экс-премьера Пакистана Имрана Хана оппозиционная партия «Движение за справедливость» призвала сторонников к массовым акциям протеста.

Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция и сторонники Имрана Хана

«9 мая, если Бог даст, станет днём независимости Пакистана, а не днём ареста Имрана Хана», — написал на своей странице в Twitter глава отделения партии в провинции Пенджаб Хаммад Азхар.

Ранее 9 мая Хан был задержан полицией в здании Высокого суда Исламабада по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст». В суд экс-премьер явился, чтобы добиться освобождения под залог по нескольким уголовным делам.

Вице-премьер партии Хана Фавад Чаудри назвал его задержание «похищением». Хан был увезён в неизвестном направлении, а несколько десятков сопровождавших его лиц, включая адвокатов, были избиты, рассказал Чаудри.

Против Хана, смещённого с должности решением парламента в апреле 2022 года, возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в терроризме.

В полиции выдвинули против политика новые обвинения после того, как в марте 2023 года в Исламабаде произошли столкновения между полицией и сторонниками его партии. Бывший премьер направлялся в суд на заседание по делу о продаже дорогих подарков, полученных им от зарубежных лидеров в период пребывания у власти. В столкновениях получили ранения более 50 сотрудников полиции.