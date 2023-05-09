Лондон, 9 мая, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад не желает мира и стремится любой ценой уничтожить российское государство, во время своего выступления на параде Победы в Москве. Читатели британского издания Daily Mail поддержали его слова в комментариях к соответствующей публикации.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

«Против России вновь развязана настоящая война», — подчеркнул Путин.

«Путин абсолютно прав», — согласилась с российским президентом пользователь Ruth.

«Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал эту войну», — добавил Spiritfiremsp, отметивший также, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон своим визитом в Киев бессовестно сорвал мирные переговоры с Москвой, которые казались возможными в апреле прошлого года.

«У Украины было мирное соглашение, пока Великобритания и США не подтолкнули её к боевым действиям», — написал Stumpinater.

Другие пользователи отметили, что Путин не боится заявлять о действиях Запада, тогда как лидеры других государств не хотят это признавать.

«Выдающаяся речь! В отличие от наших собственных лидеров, Путин говорит правду об агрессии Запада по отношению к России», — подчеркнул NateeyZ.

Digital Football отметил, что Путин поступает правильно, отмечая годовщину разгрома нацистов.

«Я благодарен за то, что русские сражаются с нацистами», — добавил EEUK.

«Удачи, Владимир, большая часть Великобритании поддерживает тебя», — написал Borisisafatslob62.

«Путин хочет мира, в отличие от Зеленского», — заключил londonlab.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил на параде, что Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Для неё нет враждебных, недружественных народов ни на западе, ни на востоке.