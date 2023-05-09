Глава правительства Аджарии почтил память капитана судна, сражавшегося в Великой Отечественной войне

Тбилиси, , 15:40 — REGNUM Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе возложил цветы к могиле Анатолия Качаравы в Батуми, который руководил морским судном во время Великой Отечественной войны. Об этом 9 мая сообщили в пресс-службе правительства Аджарской автономной республики.

Возложение цветов к могиле Анатолия Качаравы в Батуми Правительство Аджарской автономной республики

«Хочу поздравить с Днём Победы над фашизмом… Слава героям, которые сражались за наше лучшее будущее и лучший мир, их именам», — сказал он в ходе церемонии возложения цветов.

Анатолий Качарава — капитан ледокольного парохода «Александр Сибиряков», который вступил в 1942 году в бой с немецким тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер». В результате боестолкновения пароход был потоплен, более 70 человек погибли.

Как известно, «Александр Сибиряков» не спустил флага перед врагом, Качарава руководил боем до получения тяжёлого ранения. Он попал в плен, из которого был освобожден после окончания войны.

Ранее представители правительства Грузии, включая премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Политики возложили венки к памятнику герою войны Мелитону Кантарии.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до 9 мая в 40 странах мира на пяти континентах прошли различные акции в честь Дня Победы. По её словам, до 9 мая в 40 странах прошли акции «Бессмертный полк», а также акции, связанные с советскими мемориалами, торжественные собрания, субботники.