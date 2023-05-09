EUobserver: ЕК планирует ввести санкции против «нескольких десятков» юрлиц и физлиц РФ

Брюссель, , 15:23 — REGNUM В Еврокомиссии (ЕК) предлагают ввести санкции в отношении «нескольких десятков» российских физических и юридических лиц. Об этом 9 мая сообщило издание EUobserver, ссылаясь на проект документа ЕК.

Ответ на санкции Сергей Корсун © ИА REGNUM

В публикации отмечается, что санкции хотят наложить на «еще несколько десятков российских физлиц и юрлиц, в том числе два небольших банка». Однако, по данным издания, большая часть российских банков сможет продолжить пользоваться системой SWIFT.

Накануне, 8 мая, агентство Bloomberg сообщило, что ЕС хочет ввести санкции против десятков компаний из Ирана, Китая, ОАЭ, а также Армении и Узбекистана за поддержку российского ВПК. Речь идёт о более чем 35 компаниях.

По данным Financial Times, Еврокомиссия впервые с начала украинского конфликта предложила ввести санкции в отношении некоторых китайских компаний за поставки оборудования в Россию, которое якобы применяется в военных целях.

Глава китайского МИД уже отреагировал на эту новость, заявив, что Брюссель нарушит взаимоотношения между Евросоюзом и Китаем, если введёт санкции против китайских компаний за якобы помощь России.

Представитель МИД Китая призвал Европу «не идти по ошибочному пути», иначе Пекин будет вынужден твёрдо защищать свои права и интересы.