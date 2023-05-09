Саратов, 9 мая, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В Саратове в результате падения дерева в городском парке погибли женщина и ребёнок. Об этом 9 мая сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своём Telegram-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM Парк

По его словам, дерево на людей упало в Октябрьском районе в городском парке Саратова. Он уточнил, что в результате происшествия получили несовместимые с жизнью травмы женщина и ребёнок, ещё двое детей были доставлены в больницу. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В СМИ сообщили о том, что пострадала также женщина, то есть в результате происшествия пострадали три человека.

Как передавало ИА REGNUM, в Севастополе маршрутка врезалась в дерево, пострадали 12 человек, включая двоих подростков. ДТП произошло в районе дома 18 а на улице Брестской. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mazda не выдержал безопасный интервал при манёвре перестроения и столкнулся с маршруткой Mercedes-Benz, двигавшейся впереди в попутном направлении.