В Курганской области из-за пожаров погибли 19 человек, возбуждено семь уголовных дел

Курган, , 15:14 — REGNUM Число погибших в результате пожаров в Курганской области увеличилось до 19 человек. Больше всего жертв зарегистрировано в деревне Юлдус, сообщили 9 мая ТАСС в медицинских службах.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

«Ещё 13 человек получили ранения различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Не исключено, что число погибших увеличится. Около 930 человек были эвакуированы. Огонь уничтожил в регионе более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений.

В управлении МЧС России по Курганской области сообщили, что с начала года установлены 46 виновников ландшафтных пожаров. В ряде случаев в возгораниях виноваты дети.

«В отношении поджигателей возбуждено семь уголовных дел», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков заявил, что в ближайшие дни семьи погибших при пожарах начнут получать выплаты. По решению областного штаба комиссии по ЧС выплаты составят 1 млн рублей, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.

В постановлении регионального правительства, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что пострадавшие от пожаров получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей. Тем, кто полностью утратил имущество, выплатят по 50 тыс. рублей, в случае частичной утраты выплата составит 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС РФ Александр Куренков, посетивший Курганскую область 8 мая, заявил о снятии угрозы от ландшафтных и лесных пожаров для населённых пунктов.