Красноярск, 9 мая, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Команда «Россия 25» по хоккею одержала победу над сборной Белоруссии в рамках «Большого тура сборной». Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счётом 5:1.

Донат Сорокин/ТАСС Шайба в воротах

В составе российской сборной дубль оформил нападающий Василий Глотов. Ещё по одной шайбе забросили защитник Илья Карпухин и форварды Валентин Зыков и Михаил Воробьёв. У белорусской команды точным броском отметился защитник Сергей Сапего.

Ранее команда России победила сборную Белоруссии в двух товарищеских матчах, которые прошли в Челябинске, со счётом 4:0 и 6:2.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля главным тренером хоккейной команды «Россия 25» стал наставник санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг. В тот же день Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала расширенный состав команды на майское турне.