Москва, 9 мая, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) приняли участие в акции «Бессмертный полк» на орбите. Об этом сообщает ТАСС.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев на борту МКС

Уточняется, что космонавты Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Андрей Федяев распечатали фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны и сфотографировались с ними.

Акция «Бессмертный полк» проходит на МКС не в первый раз. В 2022 году космонавты разместили фотографии родных на стене одного из модулей российского сегмента международной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в пресс-службе Роскосмоса заявили, что после более чем семичасового выхода в открытый космос российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Международную космическую станцию (МКС).

Уточняется, что за это время космонавты подготовили шлюзовую камеру для переноса с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», подключили кабели между шлюзовой камерой и модулем «Наука», а также провели наблюдение за перемещением шлюзовой камеры манипулятором ERA и её пристыковкой к «Науке».