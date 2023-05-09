Движение между станциями метро «Автозаводская» и «Орехово» в Москве возобновят 10 мая

Москва, , 15:10 — REGNUM Пассажирское движение на участке между станциями «Автозаводская» и «Орехово» Замоскворецкой линии Московского метрополитена будет возобновлено 10 мая, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

На перегоне Царицыно — Кантемировская производились работы по строительству новых тоннелей длиной 270 метров. 9 мая был проведён технический пуск участка. Собянин рассказал, что ремонт был выполнен втрое быстрее (за полгода), чем это предполагается по плановым документам. Работы велись круглосуточно, отметил мэр.

«Часть Замоскворецкой линии была закрыта на реконструкцию в связи с тем, что она находилась в аварийном состоянии, двигаться по ней уже было невозможно. Потому что в свое время, когда её строили, допустили серьезные проектные ошибки, которые сегодня пришлось исправлять таким экстренным способом», — сказал Собянин.

В апреле 2023 года заместитель мэра по Москвы вопросам строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что новую станцию кольцевой линии «Суворовская» (расположена между «Новослободской» и «Проспектом мира») планируется построить к 2028 году.

1 марта 2023 года президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи дал старт движению по Большой кольцевой линии метро в Москве. Президент во время церемонии отметил, что БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом.