Москва, , 15:10 — REGNUM До 9 мая в 40 странах мира на пяти континентах прошли различные акции в честь Дня Победы. Об этом 9 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

День Победы Александр Погожев © ИА REGNUM

По её словам, до 9 мая в 40 странах прошли акции «Бессмертный полк», а также акции, связанные с советскими мемориалами, торжественные собрания, субботники.

«40 стран на пяти континентах, хотя именно сегодня начинается основная часть», — уточнила дипломат, добавив, что по всему миру десятки тысяч человек участвовали в этих мероприятиях, отдавая дань памяти погибшим борцам с фашизмом.

Захарова отметила, что российские посольства и дипломаты активно в этом содействуют жителям. Она уточнила, что попытки оказать давление и исказить историю приводят к обратному эффекту.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне.

Глава государства отметил, что духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между государствами и народами.

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Украине много людей, для которых День Победы является священным праздником. Таким образом представитель Кремля прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского объявить 9 мая в стране Днём Европы.