Посольство РФ в Австрии отправит ноту протеста после осквернения захоронения советских воинов

Вена, , 15:05 — REGNUM Посольство РФ в Вене намерено направить МИД Австрии ноту протеста после осквернения вандалами захоронения советских воинов.

Здание МИД Австрии в Вене © Стрингер/ТАСС

Ранее в городе Эбенфурт (земля Нижняя Австрия) неизвестные осквернили захоронение бойцов, повредив барельеф на памятнике.

«Направим ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.

По их словам, виновные безоговорочно должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Виктор Потапов заявил, что на кладбище в Вашингтоне вандалы осквернили русскую православную часовню. По его словам, неизвестные разбили окна, взломали двери, разбросали утварь в часовне, которая освящена в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери и действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на кладбище Рок-Крик.