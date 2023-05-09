Курган, , 14:49 — REGNUM В Курганской области установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров. Об этом 9 мая сообщили в МЧС России.

Последствия пожаров в Курганской области © Донат Сорокин/ТАСС

Отмечается, что в отношении поджигателей возбуждено семь уголовных дел.

Также сообщается, что число погибших при пожарах в Курганской области достигло 19 человек. Семьи погибших получат выплату в размере 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в МЧС заявили, что угроза населённым пунктам от природных пожаров в Курганской области снята, большая часть природных пожаров уже локализована. Шесть из девяти ландшафтных пожаров удалось локализовать, а один полностью ликвидировать. Также локализованы три лесных пожара из четырёх действующих на территории региона. Кроме того, за сутки потушены ещё восемь пожаров.

Курганскую область в начале мая охватили масштабные природные пожары. На помощь местным спасателям прибыли специалисты МЧС из Москвы во главе с руководителем ведомства Александром Куренковым.

По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, власти региона начали производить выплаты пострадавшим от пожаров.