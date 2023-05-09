Москва, , 14:45 — REGNUM Войска России поразили подразделения ВСУ у Часова Яра и Богдановки в ДНР. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ © Алексей Майшев/РИА Новости

Он рассказал, что за минувшие сутки на донецком направлении авиация совершила пять самолёто-вылетов, а артиллерия выполнила 73 огневые задачи.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Минобороны также заявил о продолжающихся боях в западной части Артёмовска. Штурмовым отрядам содействуют подразделения ВДВ, сковывающие действия противника на флангах. Украинские войска потеряли за сутки на донецком направлении свыше 465 человек.