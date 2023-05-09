Москва, , 14:41 — REGNUM Российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский самолёт Су-25, сообщил 9 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ЗРК «Бук» © Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — сообщил Конашенков.

Кроме того, за сутки было перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, а также одна тактическая ракета «Точка-У».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая два штурмовика Су-25 украинской армии сбили российские средства ПВО в Херсонской области.

Также, по данным Минобороны, российским средствам ПВО удалось перехватить семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.