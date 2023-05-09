Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части Артёмовска

Москва, , 14:39 — REGNUM Штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артёмовске © Евгений Биятов/РИА Новости

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артёмовска», — сказал Конашенков.

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Также он отметил, что подразделения воздушно-десантных войск оказывали содействие штурмовым отрядам, сковывая действия противника на флангах.

Кроме того, представитель Минобороны сообщил, что около населённых пунктов Часов Яр и Богдановка в ДНР ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ. За сутки авиация совершила пять самолёто-вылетов, артиллерия выполнила 73 огневые задачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 465 украинских военных и наёмников на донецком направлении. Также ВСУ потеряли два танка, боевую машину РСЗО «Град», шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.