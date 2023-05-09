Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала принять меры против обхода антироссийских санкций Евросоюза

Киев, , 14:49 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала ввести ещё больше санкций в отношении России, направленных на преодоление практики обхода ограничительных мер.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Еврокомиссия намерена продолжать вводить новые санкции против России», — приводит её слова пресс-служба комиссии.

Глава ЕК подчеркнула, что новые меры будут нацелены на блокирование обхода действующих ограничений.

Накануне глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер сообщил, что Еврокомиссия передала странам ЕС для согласования проект одиннадцатого пакета санкций против России. Вместе с тем он отказался комментировать содержание санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая Еврокомиссия предложила ЕС ввести ограничения на экспорт некоторых товаров в третьи страны для борьбы с обходом Россией ранее введённых антироссийских санкций. Уточняется, что представители 27 стран — членов Европейского союза обсудят это предложение 10 мая.