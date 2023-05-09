Минобороны: ВС России уничтожили более 465 военных ВСУ и наёмников на донецком направлении

Москва, , 14:36 — REGNUM Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 465 украинских военных и наёмников на донецком направлении. Об этом 9 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО © Алексей Майшев/РИА Новости

«За сутки на данном направлении уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наёмников», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли два танка, боевую машину РСЗО «Град», шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ в ночь на 9 мая нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов ВСУ и складам боеприпасов. Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены. Результатом стало пресечение выдвижения резервов ВСУ и доставки боеприпасов в районы боевых действий.