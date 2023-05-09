Вильнюс, 9 мая, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Сотрудники посольств России и Белоруссии в Литве, а также представители ветеранских организаций 9 мая в Вильнюсе возложили венки и цветы к постаменту, на котором ранее стояли демонтированные властями стелы в память о советских солдатах Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Гвоздики и свечи

«В этот день мы склоняем головы в память о тех, кто сражался с фашизмом, кто отдал свои жизни за победу над фашистской нечистью. Мы, потомки победителей, помним о них, гордимся ими и будем держать строй», — заявил на церемонии временный поверенный в делах России в Литве Александр Ёлкин.

Памятные церемонии, в том числе возложения венков и шествия «Бессмертного полка», прошли 8 и 9 мая в ряде столиц и городов иностранных государств. Участие в них принимают дипломаты из России, стран СНГ, государств Азии и Африки и местные жители, в том числе граждане России.

В ряде случаев акции сопровождались провокациями со стороны радикалов или местных властей. В частности, агрессивная толпа помешала послу России в Польше Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. В Кишинёве молдавская полиция выписывала участникам памятных церемоний штрафы за ношение георгиевской ленты.