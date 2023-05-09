Новый пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу ограничений

Киев, , 14:32 — REGNUM Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила, что 11-й пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы уже серьезно пошатнули возможности России посредством последовательного введения десяти пакетов санкций. В минувшую пятницу комиссия одобрила свое предложение в отношении 11-го пакета санкций. Он сфокусируется на прекращении обхода санкций», — сказала фон дер Ляйен, слова которой приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая Еврокомиссия предложила ЕС ввести ограничения на экспорт некоторых товаров в третьи страны для борьбы с обходом Россией ранее введённых антироссийских санкций. Уточняется, что представители 27 стран — членов Европейского союза обсудят это предложение 10 мая.

Глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер чуть позднее, 8 мая, на брифинге в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия передала странам ЕС для согласования проект одиннадцатого пакета санкций против России.